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Политика 10 ноября 2024 15:34

Медведев высмеял европейских политиков, которые бросились «целовать сапоги» Трампу

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посмеялся над политиками Европы, которые, по его словам, сначала называли Дональда Трампа российским агентом, а после его победы на президентских выборах побежали «целовать ему сапоги». Сам Медведев назвал таких «мастеров переобувания» остолопами.

«На самом деле забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», - написал Медведев о поведении европейских политиков в X (бывш. Twitter).

Ранее Медведев отмечал в своем телеграм-канале, что Трамп, как любой бизнесмен, не любит тратить деньги на разных «прихлебателей и приживалок». И это качество в характере нового президента Штатов очень полезное для России, добавил зампред Совбеза РФ в посте, ведь Украина является одним из таких «иждивенцев».

#Дмитрий Медведев #европа #Дональд Трамп
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