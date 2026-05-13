13 мая 2026 13:25

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Федерация тенниса России

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. В четвертом круге был обыгран аргентинец Тьяго Агустина Тиранте – 6:3, 6:2. Всего соперники провели на корте 1 час 22 минуты.

В четвертьфинале соперником первой ракетки России будет испанец Мартин Ландалусе. Он занимает 94-е место в мировом рейтинге.

Призовой фонд турнира в Риме составляет свыше 8,2 миллиона евро.

Напомним, что Даниил Медведев является девятой ракеткой мира.

#Даниил Медведев #теннис
