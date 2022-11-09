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Ру Тат
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Политика
9 ноября 2022  13:02

Медведев: Выборы в США показали, как сильно ошибся Байден со ставкой на Зеленского

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Первые результаты, поступающие с американских выборов, доказывают, что у США становится все меньше союзников в мире. К таким выводам пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Президент США Джо Байден серьезно ошибся, сделав ставку на киевский режим и его лидера Владимира Зеленского.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный „ультиматум“ украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого „гетьмана“ была большой ошибкой», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

На фото в посте он добавил, что другие страны уже не намерены «хрюкать» с Вашингтоном и его «подсвинками».

#Дмитрий Медведев #выборы в США
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