Медведев встретился с главами региональных исполкомов «Единой России»

Задачам по подготовке к выборам на ближайшие годы и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча руководителя партии Дмитрия Медведева и глав региональных исполкомов, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Медведев подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила свои позиции, а общество показало консолидацию вокруг Президента страны Владимира Путина.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди — кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно», — сказал глава партии.

Он добавил, что для реализации данной цели нужно вести более активную работу с избирателями. «Единая Россия», как сообщил Медведев, уже занимает лидирующие позиции во многих направлениях.

Кроме того, максимального участия глав региональных исполкомов требуют и другие задачи, в частности по достижению целей специальной военной операции.

Татарстанское отделение «Единой России» ведет постоянную работу по сбору помощи жителям новых регионов и российским военнослужащим. Об этом сообщила первый зампред регионального исполкома партии Светлана Гиниатуллина, которая приняла участие во встрече.

«21 октября из Татарстана отправятся две фуры весом более 20 тонн с помощью нашим бойцам. Груз сформировали жители Сабинского и Тюлячинского районов при поддержке актива «Единой России». Землякам, выполняющим задачи СВО, доставят продукты, одежду, технику, стройматериалы и предметы личной гигиены», - рассказала Гиниатуллина.