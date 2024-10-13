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Медведев вспомнил о разделах Польши после угрозы удара по Петербургу
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему экспрессивной форме отреагировал на заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности ракетного удара по Санкт-Петербургу в ответ на гипотетическое вторжение российских войск в страны Балтии.
«Он (Анджейчак — прим. Т-и) бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал экс-президент РФ в своем Telegram-канале.
Ранее Анджейчак, выступая на конференции Defending Baltics, рассказал, что на возможный переход российскими войсками границы с Литвой будет дан «незамедлительный ответ». Об этом написал немецкий таблоид Bild (связанное с ним издание «Bild на русском» признано в РФ иностранным агентом), выдержки из материала которого привел польский портал Onet.
«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — подчеркнул отставной генерал Войска Польского.
Анджейчак также уточнил, что Польша сейчас закупает «800 ракет дальностью 900 километров» именно для того, чтобы дать ответ на возможную атаку со стороны России.
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