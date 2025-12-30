Медведев: все понимают неизбежность нашей победы – это важнейший результат года

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал понимание неизбежной победы России важнейшим итогом 2025 года.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», – написал он в своем Телеграм-канале.