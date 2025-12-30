news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 30 декабря 2025 10:21

Медведев: все понимают неизбежность нашей победы – это важнейший результат года

Читайте нас в
Телеграм

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал понимание неизбежной победы России важнейшим итогом 2025 года.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», – написал он в своем Телеграм-канале.

#Дмитрий Медведев #итоги года #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025