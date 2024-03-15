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Политика 15 марта 2024 15:07

Медведев вместе с женой проголосовал на выборах Президента России

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев принял участие в выборах Президента. Вместе с ним на избирательный участок в Доме молодежи прибыла его жена Светлана Медведева, сообщает ТАСС.

«Сегодня первый день голосования. Вот мы в первых рядах и пришли. У Светланы Владимировны даже сегодня день рождения, тем не менее мы на месте», — заявил политик.

В заключение он призвал всех россиян принять участие в голосовании.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024 #Дмитрий Медведев
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