Медведев: В России сейчас бесполезно вводить локдаун из-за Covid-19

Из-за распространения новых штаммов в России не вводится локдаун. В настоящее время в нем нет смысла, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев полагает, что в будущем локдаун может быть введен, если в стране распространится высокопатогенный вариант коронавируса. Только в этой ситуации данная мера будет оправданной.

«Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок», — объяснил он, выразив надежду, что подобного в стране не случится.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объявил, что власти не обсуждают введение никаких локдаунов в стране.