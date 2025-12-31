Медведев в новогоднем обращении заявил, что верит в близость победы в спецоперации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем поздравлении заявил, что верит в близость победы России в специальной военной операции. Видеообращение размещено в Telegram-канале бывшего главы Правительства.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто встречает Новый год на фронте, кто самоотверженно трудится в тылу. Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка», – подчеркнул экс-президент РФ.

По мнению политика, вся история страны доказывает: сила России – в верности духовным основам. Последние, на его взгляд, заключаются «в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и в твердой уверенности в своей правоте».

Соответственно, убежден Медведев, трудности и достижения, радости и тревоги завершающегося 2025 года стали частью нового опыта, на основании которого россияне уверенно идут вперед.

Политик также уверен, что 2025-й, Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, стал для России особенным. По его словам, стало очевидно, что «время не разъединяет поколения, а сближает их».

Зампред Совбеза РФ пожелал, чтобы в новогодние дни в каждом доме царили надежда и гармония, чтобы свет Рождественской звезды вел «к теплу, согласию и счастью», а сердца были открыты для благих дел и помыслов, самых глубоких и искренних чувств.

«Крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким. Благополучия каждой семье и всему народу нашей великой и непобедимой России. Пусть всё будет хорошо!» – заключил Дмитрий Медведев.