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Медведев в честь Дня Победы показал архивное видео от 9 мая 1945 года
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился видеороликом в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видны экспонаты трофейной техники ВСУ, выставленной на Поклонной горе в Москве. Также на видео попали и западные военные машины. В конце видео показаны архивные кадры, а именно от 9 мая 1945 года. На записи запечатлено, как знамена поверженных фашистских войск бросают к подножию мавзолея на Красной площади.
«С Днем Великой победы!», – поздравил россиян Медведев.
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