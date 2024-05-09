Медведев в честь Дня Победы показал архивное видео от 9 мая 1945 года

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился видеороликом в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны экспонаты трофейной техники ВСУ, выставленной на Поклонной горе в Москве. Также на видео попали и западные военные машины. В конце видео показаны архивные кадры, а именно от 9 мая 1945 года. На записи запечатлено, как знамена поверженных фашистских войск бросают к подножию мавзолея на Красной площади.

«С Днем Великой победы!», – поздравил россиян Медведев.