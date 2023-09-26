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Медведев: В 2023 на контрактную службу приняли более 300 тыс. человек
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Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году в России на контрактную службу приняли более 325 тысяч человек, передает ТАСС.
Ранее Президент РФ Владимир Путин озвучивал цифры ежедневного пополнения Объединенной группировки войск России контрактниками на 1 — 1,5 тыс. человек.
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