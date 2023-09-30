Медведев уверен, что новых регионов в России будет еще больше

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Россия продолжит специальную военную операцию до полного разгрома нацистского киевского режима и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем телеграм-канале в День воссоединения новых регионов с Россией заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», — подчеркнул он.

В заключение Медведев заявил, что «новых регионов в составе России будет больше».

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы — подавляющее большинство жителей регионов высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о воссоединении этих территорий с Россией. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии 4 субъектов в состав РФ. В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября.

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