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Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился как в возможности, так и в необходимости нормализации российско-американских отношений.
В традиционно грубой форме экс-президент России в своем Telegram-канале раскритиковал уходящего Президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что он своими действиями по Украине «по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО».
Администрации Байдена Медведев поставил в вину то, что «на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам». В результате, уверен, он, полная нормализация отношений на двух стран «затянется на десятилетия», если вообще произойдет.
«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она (нормализация — прим. Т-и) в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще…» — заключил политик, бывший ранее Президентом и Премьер-министром РФ.
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