Медведев: Украинский конфликт превратился в противостояние Запада и всего остального мира

Происходящее на Украине и в Донбассе — это больше, чем региональный конфликт. Западу стоит осознать, что здесь ему противостоит не только Россия, но и глобальные Восток и Юг, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«2022-2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Прямым его следствием стало начало специальной военной операции на Украине. На ее проведение Россия была вынуждена пойти ради защиты своего суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан. Наша страна, как известно, реализовала свое право на самооборону, опираясь на ст. 51 Устава ООН», — написал политик в статье для «Российской газете».

Медведев считает, что украинский конфликт можно считать «тотальным противостоянием» колонизаторов — сил, которые не хотят терять свое господство, с теми, кто не хочет его принимать. Противники Запада — страны, которые продолжают набирать силу и выступают за равноправие всех государств. Отсюда и высокое напряжение, царящее в мире, — на порядок выше, чем в годы холодной войны.

«[Запад] фактически поставил мир на грань третьей мировой. Причем с началом конфликта на Украине с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет „двойных стандартов“. Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками», — подчеркнул он.

Не признав такую логику, Россия была вынуждена начать спецоперацию, заметил Медведев.

Однако глобальное противостояние не разрешится быстро — на это потребуются десятилетия.