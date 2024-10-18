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Медведев: Украина пытается создать «грязную бомбу»
Киевский режим пытается создать «грязную бомбу». На это намекают «казалось бы, бессмысленные» разговоры вокруг создания Украиной ядерного оружия, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал он в своем телеграм-канале.
Приводя сводку событий за неделю, он отметил признание кандидатом в Президенты США Дональдом Трампом прямой ответственности Президента Украины Владимира Зеленского в разжигании конфликта с Россией. Кроме того, тот заявил об утрате Зеленским легитимности на посту главы государства.
«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — уверен Медведев.
Также он с сарказмом отметил провал «плана победы» Президента Украины. По словам зампреда Совбеза России, тема, вокруг крутилось столько слухов и ожиданий, оказалась пустышкой. Смена позиций в этом вопросе может быть связана с влиянием западных союзников.
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