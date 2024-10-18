Киевский режим пытается создать «грязную бомбу». На это намекают «казалось бы, бессмысленные» разговоры вокруг создания Украиной ядерного оружия, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Для этого у него есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал он в своем телеграм-канале.

Приводя сводку событий за неделю, он отметил признание кандидатом в Президенты США Дональдом Трампом прямой ответственности Президента Украины Владимира Зеленского в разжигании конфликта с Россией. Кроме того, тот заявил об утрате Зеленским легитимности на посту главы государства.

«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — уверен Медведев.

Также он с сарказмом отметил провал «плана победы» Президента Украины. По словам зампреда Совбеза России, тема, вокруг крутилось столько слухов и ожиданий, оказалась пустышкой. Смена позиций в этом вопросе может быть связана с влиянием западных союзников.