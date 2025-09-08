Медведев указал на угрозу преднамеренного заноса чужеродных растений и животных в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риск преднамеренного занесения на территорию России растений, животных и микроорганизмов из недружественных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, которое прошло под его руководством и было посвящено вопросам глобального потепления.

Медведев отметил, что преднамеренное распространение чужеродных видов может рассматриваться как форма биологической борьбы против государства. Он подчеркнул, что наряду с объективными последствиями климатических изменений необходимо принимать во внимание и этот фактор риска.