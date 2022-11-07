Медведев: Угрозы Киева возобновить ядерную программу спровоцировали спецоперацию

Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине в ответ на угрозы Киева возобновить ядерную программу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, нынешние киевские власти «горько плачут» о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал.

Это решение было продиктовано «жестким давлением» Вашингтона, добавил Медведев. «А еще [украинские лидеры говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан», – написал он на своей странице «ВКонтакте», подчеркнув, что киевские власти «недвусмысленно намекали» и угрожали возобновить ядерную программу. Это и стало в значительной мере причиной проведения СВО, подытожил он.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.