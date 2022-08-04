Медведев: У Столтенберга плохая память — забыл, кто победил во Второй мировой войне

Россия выйдет победителем из конфликта вокруг Украины, заметил в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В качестве аргумента он привел победу Советского Союза во Второй мировой войне и выразил уверенность, что «история повторится».

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне», — напомнил он в своем Telegram-канале.

Ранее Столтенберг назвал конфликт на Украине самым опасным для Европы со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в этой ситуации Западу необходимо не допустить победы России.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, после того, как главы ДНР и ЛНР попросили у руководства РФ защиты от агрессии киевского режима. Президент Владимир Путин подчеркнул, что целью СВО станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.