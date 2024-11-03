Медведев: Трампу грозит судьба Кеннеди за попытку разрешить ситуацию на Украине

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах Президента США не сможет завершить вооруженное противостояние на Украине, а если он всё же попытается сделать это, ему грозит судьба Джона Кеннеди, убитого в ходе его президентства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«<...> если [Дональд Трамп] реально попытается, может стать новым JFK (Джоном Фицджералдом Кеннеди — прим. Т-и)», — написал экс-президент России.

Вместе с тем Медведев выразил уверенность, что президентские выборы в Соединенных Штатах ничего не изменят для РФ, поскольку, по его мнению, «позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны».

Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис российский политик обвинил в глупости, неопытности, управляемости и страхе перед всеми вокруг. Трампа же он назвал «подуставшим» и инкриминировал ему повторение банальностей.

Соответственно, убежден Дмитрий Медведев, «значение имеет только одно: сколько бабла выбьет новый POTUS» под вооруженное противостояние на Украине.