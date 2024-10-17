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Медведев: Темпы набора контрактников в ВС России приличные, главное избежать провалов
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал на совещании в Минобороны, что темпы набора контрактников в ВС России приличные, главное избежать провалов.
Он отметил, что задача по набору контрактников и добровольцев выполняется, среднесуточный темп составляет около одной тысячи человек.
Как сообщает ТАСС, за 2024 год россияне заключили порядка 190 тысяч контрактов на военную службу.
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