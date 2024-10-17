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СВО 17 октября 2024 17:05

Медведев: Темпы набора контрактников в ВС России приличные, главное избежать провалов

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал на совещании в Минобороны, что темпы набора контрактников в ВС России приличные, главное избежать провалов.

Он отметил, что задача по набору контрактников и добровольцев выполняется, среднесуточный темп составляет около одной тысячи человек.

Как сообщает ТАСС, за 2024 год россияне заключили порядка 190 тысяч контрактов на военную службу.

#контрактная служба #Дмитрий Медведев #военнослужащие
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