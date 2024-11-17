Конфликт между Россией и Украиной выгоден для США не только с точки зрения доходов военно-промышленного комплекса. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Штаты значительно нарастили поставки продукции в страны Евросоюза. В целом объем экспорта вырос на 34% — до 367 млрд долларов. По отдельным категориям ситуация следующая: поставки нефти увеличились вдвое — на 37 млн тонн, по природному газу на 18 млн тонн (+181%), по удобрениям — с 0 до 666 тысяч тонн. Подобная ситуация наблюдается и по множеству других товаров. Подобную выгоду Вашингтон получает благодаря антироссийским санкциям, приведшим Европу в безвыходное положение.

«Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на бывшей Украине», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский старательно подогревает интерес США к войне против России.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ задался вопросом относительно действий Президента США Дональда Трампа, не раз заявлявшего о желании завершить украинский конфликт. Медведев напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп выступал за замену российского газа в ЕС на американский. «Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — добавил автор канала.