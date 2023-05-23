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Медведев: США должны заплатить за восстановление Артемовска и «Северных потоков»
Соединенные Штаты должны компенсировать России восстановление газопроводов «Северный поток», а также помочь восстановить разрушенные Украиной Артемовск, Мариуполь и другие города. Об этом в интервью каналу RT заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой», — подчеркнул собеседник телеканала.
Он отметил, что расследование подрыва газопроводов еще продолжается, однако аргументы, которые предъявляют США в доказательство своей непричастности «несерьезны». Тем не менее «страница еще не закрыта», и Вашингтону, возможно, еще придется компенсировать понесенный Россией ущерб.
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