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Политика 20 марта 2025 15:48

Медведев сравнил заявления Мерца о России с «враньем Геббельса»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал высказывания вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о России, сравнив их с «враньем» нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса.

В своем Телеграм-канале Медведев обратил внимание на слова Мерца о якобы ведущейся Россией агрессивной войне в Европе, включающей «поджоги, заказные убийства, вандализм и дезинформацию».

«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс», – написал Медведев.

Политик подчеркнул, что настоящую агрессивную войну вела нацистская Германия в 1941-1945 годах и напомнил, чем она завершилась.

«Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, так же закончишь…» – подытожил Медведев.

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