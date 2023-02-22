Медведев сравнил выступления Путина и «странного деда» Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил выступления двух президентов, прошедшие накануне: Владимира Путина, который обратился к Федеральному собранию, и Джо Байдена, выступившего с призывом к россиянам «в толпе поляков».

В частности, Медведев напомнил о заявлении Путина, касающемся приостановки участия России в СНВ-3.

«Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Решение, которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность — это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова», — заметил он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, решение Путина показало «грубую ошибку американцев». «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — подчеркнул зампред Совбеза России.

С другой стороны, в этот же день Президент США обратился к российскому народу. Его призывы к защите демократии, заявления о том, что США не планируют нападение на Россию, — это «проповедь в мессианском ключе с поправкой на старческий маразм», уверен Медведев.

«С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине?» — задался вопросом он.

В заключение Медведев подвел выводы, противоположные заявлениям Байдена: «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится».