Медведев сравнил участников саммита по Украине с героями «Скотного двора»

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сравнил участников проходящей в Швейцарии мирной конференции по Украине с персонажами антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

«Этот швейцарский „Скотный двор“ — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке», — поделился своим видением ситуации экс-президент России, прибегнув к еще одному литературному сравнению и использовав разговорное значение слова «сюрреализм».

Дело в том, что, по мнению Медведева, «никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль». Вместе с тем он убежден в присутствии у организаторов мероприятия определенного замысла, так как они позвали на него «только проверенных животных».

После ряда оскорбительных метафор зампред Совбеза в завершение своей записи привел высказывание отрицательного персонажа повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Швондера: «Это какой-то позор». Публикацию он сопроводил фрагментом из экранизации этого произведения Владимиром Бортко, где звучит эта фраза.