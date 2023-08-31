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Медведев сравнил население Украины с шагреневой кожей
Украина превратилась в вымирающую страну. Ее население, словно шагреневая кожа, непрерывно уменьшается с 2014 года, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Вспомним, что в 2001 году, как показала перепись населения, на „Украине“ проживало около 48,5 млн человек (многие, правда, при этом постоянно трудились за границей и дома имели только регистрацию)», — заметил он.
Медведев напомнил, что после отделения Крыма и Донбасса украинское население стало стремительно уменьшаться. Даже по официальной статистике оно сократилось до 37,289 млн к 2022 году.
Однако эти цифры не соответствуют реальности — Киев и ООН предпочли закрыть глаза на 4,2 млн украинцев, уехавших в Россию, и серьезно занижают число отправившихся в другие страны.
«По информации военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там живёт 5,1 млн человек. Эти территории Киеву неподконтрольны, в его статистике не учитываются», — добавил он.
Таким образом, по подсчетам политика, реальные цифры в два раза меньше фактических и составляют около 19,7 млн человек. С учетом того, что процесс продолжается, в скором времени у Киева не останется ни рабочих рук, ни военных.
«Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», — подытожил Дмитрий Медведев.
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