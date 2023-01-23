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Политика
23 января 2023  18:25

Медведев: Спецоперация стала крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США

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Спецоперация была вынужденной, крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их союзников. Однако из-за сложившейся ситуации мир становится все ближе к Третьей мировой войне, заметил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Наша партия должна помочь понять людям в мире, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов», — подчеркнул он на заседании бюро высшего совета партии. (цитата по ТАСС)

Напомним, что 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, главными целями ВС РФ стали прекращение многолетней войны киевского режима против мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

#Дмитрий Медведев #спецоперация
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