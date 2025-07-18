Медведев: Служение Отечеству станет главной темой кампании «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Тема служения Родине станет ключевой в избирательной стратегии «Единой России», заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета. Он подчеркнул, что партия продолжит укреплять меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей.

По словам Медведева, при содействии «Единой России» впервые в истории страны была выстроена комплексная система помощи ветеранам боевых действий — ещё до завершения спецоперации. Одним из главных направлений этой работы остаётся законотворчество. С начала СВО в России было принято более 140 законодательных инициатив, направленных на защиту прав бойцов и членов их семей.

Среди последних решений — отмена госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, предоставление отпусков до 35 дней их родственникам, а также законопроект об ограничении сроков выплаты компенсаций в случае ранения или гибели военных.

Готовятся новые предложения, в том числе по обеспечению бесплатного проезда к военно-врачебным комиссиям и социальным гарантиям для детей бойцов, оканчивающих школу. Также партия реализует программы адаптации и трудоустройства: «СВОй бизнес», «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия».

По поручению Дмитрия Медведева работа будет сосредоточена на двух направлениях: совершенствовании уже существующей системы помощи и обеспечении комфортной адаптации ветеранов к гражданской жизни, включая медицинскую и психологическую реабилитацию, а также поддержку родных.

Он также отметил, что «Единая Россия» первой откликнулась на призыв о вовлечении участников СВО в общественно-политическую жизнь. По итогам предварительного голосования 827 бойцов стали кандидатами на выборах разного уровня, и партия уверена в их достойном участии.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что вопросы реабилитации участников СВО находятся под особым вниманием. Представители министерств доложили о реализуемых мерах поддержки и предложениях по усилению помощи на федеральном уровне.

В завершение Медведев заявил, что партия нацелена на уверенную победу на выборах и должна подойти к кампании в максимально сильной форме.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил рост уровня поддержки партии и укрепление её позиций в регионах. Он подчеркнул, что это результат последовательной работы и консолидации общества вокруг Президента.

В Татарстане, как отметил руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин, в число победителей предварительного голосования вошли 90 участников СВО. Также он напомнил, что действующий Раис РТ Рустам Минниханов, являющийся кандидатом от партии, стал наставником программы «Время героев».

В республике ветераны также участвуют в запуске собственного дела по проекту «СВОй бизнес» — 32 проекта уже зарегистрированы, ещё 53 бойца и члены их семей получили работу через ярмарки вакансий.

Более 2000 депутатов «Единой России» разных уровней закреплены за почти 9 тысячами семей участников СВО. Они оказывают помощь в бытовых, юридических и социальных вопросах, а также содействуют в реабилитации.

«Работа по поддержке бойцов и их родных в Татарстане ведётся непрерывно. Мы стремимся сделать всё, чтобы наши герои чувствовали благодарность земляков», — подчеркнул Самигуллин.