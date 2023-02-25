Медведев: Скоро общая сумма военной помощи США Киеву достигнет 50 млрд долларов

В ближайшее время общий объем военной помощи, оказанный Вашингтоном Киеву, достигнет порядка 50 млрд долларов без учета поддержки европейских стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в журнале «Национальная оборона».

«Общий объем „целевого пакета“ американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка 50 млрд долларов — и это без учета европейских „передач“», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, в период украинского кризиса — с 2014 года по 25 января 2023-го — обязательства Штатов, по открытым данным американского Конгресса, уже составили почти 30 млрд долларов.

Медведев отметил, что львиная доля пришлась на период спецоперации, однако Вашингтон начал интенсивно отправлять вооружение на Украину уже с августа 2021 года. Все это происходило тогда, когда НАТО отказалась документально закрепить гарантии невступления Киева в альянс, отметил политик.

«Эксперты из США пришли к выводу, что именно эти вооружения являются „ключевым элементом“ украинского военного потенциала. В переводе на нормальный язык — поддерживают на плаву националистическую хунту, которая сама по себе протянула бы очень недолго», — подчеркнул Медведев.