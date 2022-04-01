Медведев: Сейчас в приоритете поддержка аграриев и контроль за ценами на продукты

Отечественных продуктов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности страны. В данной ситуации приоритетными задачами являются контроль за ценами, а также оказание помощи российским аграриям и обеспечение поставок товаров на внутренний рынок. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей», — заметил он.

Чтобы поддержать отечественный АПК, власти страны продолжат в приоритетном порядке оказывать поддержку аграриям, а также контролировать цены на продовольствие.

«Приоритет в поставках продовольствия — наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», — подчеркнул зампред Совбеза России.