Медведев считает, что ядерный конфликт стал реальным на фоне ударов Израиля по Ирану

«Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так», – об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с ударами Израиля по Ирану.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он в посте.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию: ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС уже несколько раз атаковали разные районы Ирана, в том числе Тегеран.