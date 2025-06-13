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Политика 13 июня 2025 17:48

Медведев считает, что ядерный конфликт стал реальным на фоне ударов Израиля по Ирану

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«Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так», – об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с ударами Израиля по Ирану.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» – написал он в посте.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию: ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС уже несколько раз атаковали разные районы Ирана, в том числе Тегеран.

#Дмитрий Медведев #ядерное оружие #Иран #Израиль #конфликт
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