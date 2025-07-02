Медведев: С начала года в воинские части прибыло более 210 тыс. контрактников

В Вооруженные силы РФ с начала года приняты более 210 тыс. контрактников, еще 18 тыс. поступили в добровольческие подразделения, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

«На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек. Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», – цитирует его слова ТАСС.

Медведев также выразил надежду на сохранение темпов набора на военную службу по контракту в ВС РФ.

«Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время, ну а задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены», – заявил политик.