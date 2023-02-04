Рядовые европейцы ощущают на себе всю тяжесть последствий антироссийских санкций и военной помощи Украине. Лидерам стран ЕС нет дела до обычных граждан, и тем не менее их положение не вызывает сочувствия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«„Евролидерам“ нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на все, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причем в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС», — отметил он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Медведев подчеркнул, что вместо сочувствия европейцам нужно обратить внимание на жителей Донбасса и других территорий, подвергающихся атакам ВСУ. «Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей», — добавил он.