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Медведев: В России могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам
Председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос предоставления государственных услуг по загранпаспорту.
На своей странице во «ВКонтакте» Медведев объяснил необходимость такого нововведения большим количеством приезжающих иностранцев. По его данным, только за первые шесть месяцев текущего года Россию посетило более 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем в 2022-м.
Данный вопрос обсуждался на заседании Совбеза. Расширение применения загранпаспорта для получения госуслуг и заключения сделок будет также доступно и для россиян, отметил Медведев.
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