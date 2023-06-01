Медведев: Россия вышла на фантастический уровень производства военной техники

По производству военной техники и оружия российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) достигли большого прогресса. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время общения с военными на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Видео разговора он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мы по большинству параметров выпуска военной, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который нам какое-то время назад казался фантастическим. Не буду называть цифры. <…> Если брать вещи самые значимые: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков – эти цифры очень впечатляющие», – сказал он.

В этом году в России уже выпустили больше 600 танков, сообщил политик и призвал сравнить эти показатели с украинскими. «Вот они там что-то им обещают, что-то поставят, но это чтобы вы понимали масштаб. Я не говорю о выпуске средств поражения, таких как ракеты», – сказал Медведев.

Напомним, в начале апреля Правительство России расширило поддержку предприятий ОПК – теперь они смогут компенсировать затраты на зарплаты сотрудников, которые переехали к ним из других районов одного региона.