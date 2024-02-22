Медведев: Россия поставила производство БПЛА на поток, разрыв смогли преодолеть

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России поставлено на поток. По его словам, до начала спецоперации эта сфера производства не была хорошо развита, но данный разрыв смогли преодолеть.

Он отметил, что на данный момент БПЛА действуют во всех сегментах: как в больших машинах, так и в барражирующих боеприпасами (то есть разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают), пишет РБК.

Медведев добавил, что комплекс оборонной промышленности РФ выдержал проверку спецоперацией. Он подчеркнул, что работники данной индустрии – это энтузиасты своего дела и настоящие патриоты.

Ранее Президент России Владимир Путин поручал правительству РФ утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиасистем (БАС).

Позднее секретариат первого вице-премьера страны Андрея Белоусова, курирующий проект по производству БАС, сообщил, что в планах создавать свыше 32 тыс. устройств в год к 2030-му.