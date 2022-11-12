Медведев: Россия пока не использовала весь свой военный арсенал, но всему свое время

Россия пока не использовала свои военные возможности на полную силу и не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он призвал не забывать об этом и отметил, что «всему свое время».

«[Хочу] напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», – написал политик в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что Россия формирует будущий миропорядок и защищает своих граждан. «Именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится. <…> Что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы», – считает Медведев.

Важно помнить об этом во времена «в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений», добавил он.

Напомним, 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра. 10 ноября Минобороны сообщило о начале отвода войск, а вчера отчиталось о завершении маневра.