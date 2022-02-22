Медведев: Россия не имела права бросить жителей ДНР и ЛНР

Решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик было сложным для России. Однако это единственный выход в сложившихся обстоятельствах, где на одной чаше весов были интересы властей Киева, на другой — жизни мирного населения Донбасса, в том числе 800 тыс. граждан России. Об этом, комментируя признание республик, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов — интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой — безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить», — подчеркнул он.

Медведев напомнил, что в 2008 году, будучи Президентом России, был вынужден принять схожее решение по Южной Осетии и Абхазии. Таким образом, России удалось спасти жизни сотни тысяч людей и «преподать наглядный урок НАТО, США — всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России». Тем не менее обстановка, сложившаяся на Донбассе и Украине, говорит о том, что НАТО плохо усвоил урок.

Он подчеркнул, что «война против Донецка и Луганска шла без правил <...>. Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала». При этом Россия заранее знает, чем ей грозит данное решение: санкциями, угрозами, давлением и фейками. «Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы», — заверил зампред Совбеза России.