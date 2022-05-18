Медведев: Россия не допустит третьей мировой войны

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Вместе с тем, страна готова ответить на любое нападение, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», - передает слова Медведева РИА Новости.

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул, что Россия вынуждена постоянно напоминать о готовности дать «сверхмощный ответ» любому агрессору.

Во вторник Медведев посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.