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Общество 4 июля 2025 21:59

Медведев: Россия гордится героями спецоперации, силы воли им не занимать

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Россия гордится участниками специальной военной операции, их подвиг навсегда останется частью истории страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Время героев»

«Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете её, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать», — сказал Медведев. Его слова приводит сайт программы «Время героев».

Он добавил, что для дальнейшего развития участникам обучения предстоит освоить новые знания, и при должных усилиях это вполне выполнимая задача.

#Дмитрий Медведев #время героев #герои СВО
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