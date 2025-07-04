Медведев: Россия гордится героями спецоперации, силы воли им не занимать
Россия гордится участниками специальной военной операции, их подвиг навсегда останется частью истории страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Время героев»
«Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете её, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать», — сказал Медведев. Его слова приводит сайт программы «Время героев».
Он добавил, что для дальнейшего развития участникам обучения предстоит освоить новые знания, и при должных усилиях это вполне выполнимая задача.