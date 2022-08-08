Медведев: Россия будет добиваться мира на Украине на своих условиях

Россия добивается мира на Украине на своих условиях, а не на тех, что ей пытаются навязать бывшие «партнеры» по международному сообществу. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что проведение спецоперации — это жесткий, но тщательно продуманный ответ на проводимую коллективным Западом русофобскую политику.

«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — подчеркнул политик.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В ответ на это многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь Украине.