Медведев: Резолюция ГА ООН — попытка найти основу для воровства арестованных активов РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал решение участников спецсессии Генассамблеи ООН принять резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», – сказал зампред Совбеза.

В противном случае это решение похоже «на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению», уверен Медведев.

«Проживем и без такой организации „объединенных наций“», – резюмировал он.

Ранее стало известно, что за резолюцию проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 высказались против. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что данный расклад — фиаско для тех, кто навязывает всему миру «порядок, основанный на правилах».