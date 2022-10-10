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Ру Тат
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Политика
10 октября 2022  08:11

Медведев рассказал об ответе России на теракт на Крымском мосту

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Террористическим актом и диверсией назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев взрыв на Крымском мосту. Заказчиком и исполнителем происшествия он назвал «криминальный киевский режим» и «несостоявшееся государство» Украину, пообещав скорый ответ России.

«Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», – привела ответ Медведева на соответствующий вопрос в своем телеграм-канале журналистка из Донбасса Надана Фридрихсон.

Ранее терактом ЧП на Крымском мосту также назвал Президент России Владимир Путин.

Напомним, в субботу на мосту загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. По предварительным данным Следкома, в результате ЧП погибли трое человек. Ведомство заявило, что в подготовке диверсии участвовали украинские спецслужбы при помощи иностранных государств.

 

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