Медведев рассказал о двух причинах, провоцирующих ядерный апокалипсис

Дмитрий Медведев Фото: © Ильнар Тухбатов/«Татар-информ»

Наступление ядерного апокалипсиса на нашей планете не только возможно, но и вероятно. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем телеграм-канале политик отметил две основные причины, провоцирующие коллапс цивилизации при использовании ядерного оружия.

Первая из них, по словам Медведева, это международный кризис, который является гораздо крупнее, чем Карибский.

«Наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пояснил политик.

Второй причиной для наступления ядерного апокалипсиса, названной Медведевым, является отсутствие табу на применение ядерного оружия.

«Вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» – подчеркнул зампред Совбеза РФ.