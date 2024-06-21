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Медведев рассказал, когда Россия согласится на предложения США по ДСНВ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал США за попытки поставить перед Россией вопрос о новом договоре по сокращению стратегических наступательных сооружений.
По его словам, в условиях специальной военной операции подобные обсуждения невозможны. По крайней мере до тех пор, пока США и их союзники не прекратят поставки оружия Украине и не заблокируют ее прием в НАТО.
«Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 „катюша“). Типа, давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?» — заметил политик в своем телеграм-канале.
Если же США не откажутся от поставок оружия и идеи принять Киев в НАТО, то ситуация может развиваться по сценарию холодной войны, когда в Штатах наступил «тотальный психоз» перед возможной угрозой со стороны СССР.
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