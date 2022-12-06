Медведев рассказал, что сам ведет свой Telegram-канал

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале, но помощники у него имеются. Об этом сообщает ТАСС.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил что ли?“ Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — рассказал политик на встрече с активистами «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого братства».

Экс-президент также заметил, что вызвать реальный интерес публики можно, говоря правду. «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», — уверен он.

По мнению Медведева, говорить непонятно должны дипломаты. «Но мы же с вами в данном случае не дипломатическую беседу ведем. Поэтому нужно говорить правду-матку, тогда тебя будут воспринимать», — добавил он.