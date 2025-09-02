Медведев раскрыл причину своего ухода с поста президента «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему ушел в отставку со своей должности. Он отметил, что это распространенная практика, когда руководители уходят, если команда не завоевала золото чемпионата.

«В спортивной системе «Газпрома» есть простой принцип: побеждают игроки и тренеры, а проигрывает руководство. Прошлый сезон команда не выполнила задачу, не хватило одного очка. Начало нового чемпионата тоже не задалось, хотя сейчас мы выиграли три матча подряд. Но пятое место — это не то, где должен быть «Зенит». Поэтому и потребовалась встряска», — цитирует спортивного функционера издание «Фонтанка».

Также Медведев подчеркнул, что останется в «Зените» на должности советника нового председателя правления.

Напомним, теперь пост президента «Зенита» занимает бывший полузащитник питерцев Константин Зырянов.