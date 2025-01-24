Медведев раскрыл число заключивших контракт с Минобороны РФ в 2024 году

В 2024 году примерно 450 тысяч граждан подписали контракт с Министерством обороны России, а еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тыс. человек. Кроме того, более 40 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – сказал он.

По его словам, ежедневно в среднем подписание контрактов происходило более чем с тысячей человек. «План на 2025 год уже определен. Наша цель — сохранить эти набранные темпы», – подытожил Медведев.