Медведев провел в Казани совещание по развитию ОПК
Казань посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел на базе Казанского порохового завода совещание по реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Высокого гостя в международном аэропорту Казани встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
До начала рабочей программы Медведев, Минниханов и Комаров возложили цветы к мемориалу памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.