Медведев провел в Казани совещание по развитию ОПК

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел на базе Казанского порохового завода совещание по реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Высокого гостя в международном аэропорту Казани встретили Раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

До начала рабочей программы Медведев, Минниханов и Комаров возложили цветы к мемориалу памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.