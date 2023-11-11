Медведев провел параллель между уходом НАТО и производством наркотиков в Афганистане

С уходом НАТО и США из Афганистана производство наркотиков в регионе снизилось сразу на 95%. Это наглядно иллюстрирует, кто больше всего заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, с конца 2022 года в Афганистане снизились посевные площади мака и само производство опиума.

«Меньше чем за год „Талибан“* (запрещён у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране», — написал он в своем телеграм-канале.

Для сравнения, он напомнил, что в Мексике ситуация остается прежней.

*Действующее преимущественно в Афганистане и Пакистане движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность на ее территории запрещена. Как террористическое его рассматривает и Организация Объединенных Наций.